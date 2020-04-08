الديهي يناشد الدولة إيقاف إصدار عقود القران لحين انتهاء أزمة كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما قام به أهالي قرية المعتمدية بالجيزة جريمة في حق أنفسهم وشروع في قتل أنفسهم، حيث تم عقد حفل زفاف وكان به شخص مصاب بكورونا تسبب في إصابة عدد من المواطنين ووفاة حالات وعمل حجر صحي للقرية، مضيفًا: " محمد علي، عندما انتشر وباء الطاعون، كان يقوم بخلع ملابس المواطنين وحرقها وعمل حجر لهم، ومن يخرج يتم ضربه بالنار".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "ألم يوجد في قرية المعتمدية رجل حكيم ينصح المواطنين بعدم إقامة الأفراح، أو يقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم؟"، مناشدًا أهالي المعتمدية بالالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما من أجل سلامتهم.

ووجه حديثه لأهالي المعتمدية: "أنتم أهلي، وأنتم غلطتم ودي النتيجة"، محذرًا من تكرار تجربة المعتمدية في أي قرية أخرى، مناشدًا الدولة بتجريم إقامة الأفراح أو إيقاف توثيق وإصدار عقود القران لحين انتهاء أزمة كورونا.