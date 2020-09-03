"السيسي أمل كل المصريين" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: كلنا معاك

تصدر هاشتاج "السيسي أمل كل المصريين"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أشاد المعلقون بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي للجماعات الإرهابية وافتتاحه العديد من المشروعات، فقال أحد المعلقين: "مفيش دولة من دول الربيع العربي المستهدفة خرجت سليمة، إلا مصر التي نجحت في إسقاط الربيع العربي نفسه، لا ربيع يأثر وخريف يخرف، مصر دولة عظيمة وحضارة أعظم وشعب جبار وجيش عظيم".

وعلق مواطن آخر: "صورة السيسي وسط المصريين بكل حبهم لمصر، ودينهم الشيخ والقسيس والجامع والكنيسة، صورة أعطت للجميع درسا في حب المصريين لقائد مصر المحروسة ولمصر التي تجمع الجميع على أرضها، كلنا لن نلتفت لأصحاب الفتن الشيطانية، مصر لكل المصريين الشرفاء، شعب مصر معاك يا ريس، مصر في عهد السيسي تعيش أزهى عصورها بحمد الله".

وقال أحد المعلقين: "مسيحيين ومسلمين، زملكاوية وأهلاوية، وجه بحري ووجه قبلي والـ7 أقاليم . معاك يا سيسي، عارفين إن الحمل تقيل، عارفين إن الأعداء كتير، لكننا واثقين بالله إنك قدها يا كبير، السيسي عزيز مصر بيلعب سياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، الوطنى يظل وفيًا لوطنه محافظًا على شرفه، والخائن خائن يظل بائعًا لشرفه وعرضه".

وتابع آخر: "كيف كان لدولة كمصر عمرها بعمر التاريخ أن يحكمها شخص ينتمي لجماعة أو لدولة أخرى كانت في الماضي طامعة في ثرواتها باسم الدين، بل حكمها رجل هو رمز للوطنية لكل إنسان على هذا الكوكب إنه الرئيس السيسي، العز والكرامة للشرفاء".