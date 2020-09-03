فرقة "الشمس" تقدم 5 حفلات لروائع سيد درويش على مسرح الحديقة الدولية

تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم البيت الفنى للمسرح، من خلال فرقة "مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة"، 5 حفلات بعنوان "ليالي سيد درويش" يومي الخميس والجمعة أيام 3 و4 و10 و11و17 سبتمبر الجاري، في الساعة السابعة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وقالت الفنانة وفاء الحكيم مدير عام فرقة الشمس، في بيان، إن الحفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، من آداء فناني فرقة الشمس، بقيادة وتدريب الدكتور محسن صادق، وغناء رحمة ممدوح، ومحمد ناصر، وفرح، وإسلام مسعد، وخلود، ويوسف محمد، ويمنى، وأحمد محمد، وشهد، ومريم، ورانيا حمدي، ورحمة، وعزف أشرقت يوسف، وأماني يوسف، وشروق يوسف، وتدريب وإشراف الدكتور محسن صادق.