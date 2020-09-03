"التضامن": توفير الحماية للمواطنين في ظل جائحة كورونا

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لإنشاء وحدات غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوى المصابين بفيروس كورونا المستجد في 4 مستشفيات جامعية.

وقع عن وزارة التضامن الاجتماعي كطرف أول أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، ووقع الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووقع حازم زكى حسن، نائب رئيس مجلس الأمناء عن مؤسسة ساويرس للتنمية.

وصرحت القباج بأن هذا البرتوكول يأتي في إطار مساندة الدولة في مواجهة أزمة كورونا ورفع المعاناة عن الفئات المتضررة، وسعي الوزارة إلى توفير الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين وتطوير خدماتها بالتنسيق مع القطاع الأهلي والخاص.

ووفقاً للبروتوكول اتفق جميع الأطراف الموقعة على أن وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها معنية بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقراً، تقوم بإيفاد عدد من المواطنين مرضى الفشل الكلوي غير القادرين والمستفيدين من برامج الوزارة المختلفة والذين تتطلب حالتهم الصحية إجراء جلسات غسيل كلوي مجاناً بالوحدات الواردة بالبروتوكول بعد استيفاء إجراءات التحقق المطلوبة.

ويقوم المجلس الأعلى للمستشفيات بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وتوفير وحدات الغسيل الكلوي داخل المستشفيات الجامعية المستهدفة كما سيقوم بتجهيز وتطوير السلامة البيولوجية في 10 معامل والإشراف على المعامل على مستوى السلامة البيولوجية عالية، كما تقوم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بتوفير التمويل اللازم بإجمالي تكلفة مقدارها حوالي 10 ملايين و460 ألف جنيه مصري يتم توفيرها دفعة واحدة بعد التوقيع على البروتوكول.

وفي سياق متصل شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة أهل مصر للتنمية والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

وقالت القباج، إن توقيع المذكرة من أجل تنفيذ مبادرة "أمان أهل مصر" يأتى في إطار دعم جهود الدولة لاحتواء أزمة كورونا الحالية التي تجتاح العالم ومساندة القيادة الرشيدة للمحافظة على توازن المجتمع المصري والحفاظ على حياة مواطنيه من خلال الإجراءات السريعة والمتتالية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مع ضرورة الحفاظ على الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية عامة والمستشفيات الجامعية خاصة، من تفشي العدوى.

وتهدف المذكرة الى توفير 11 ألف من أطقم الملابس الوقائية وواقي الوجه للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية من العاملين في المستشفيات الجامعية طبقا للاحتياجات، أيضاً الترويج المشترك للفعاليات والمبادرات ذات العلاقة بالأنشطة المشتركة من قبل الأطراف عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تلتزم بالإشراف العام على المبادرة لضمان تطبيق معايير الجودة في تنفيذ أنشطة المشروع ،فيما تلتزم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بتمويل أنشطة المشروع، كما تلتزم مؤسسة أهل مصر للتنمية بإعداد قاعدة بيانات للأطباء والفريق الطبي طبقا للمعايير والشروط التي ينص عليها المشروع ومتابعة الفريق الطبي في الحصول على الخدمات المتفق عليها والتسويق والدعاية للمشروع.

ويلتزم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتحديد احتياجات المستشفيات وإمداد مؤسسة أهل مصر بالاحتياجات الوقائية للمستشفيات بالمحافظات وتيسير عملها بالإضافة إلى تقديم الكشـــوف والقوائم ببيانات الأطباء والفريق الطبي المســـتلم للمسـتلزمات والاحتياجات الطبية على ان يتم العمل بالمذكرة لمدة اربعة اشهر.