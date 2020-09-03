بائع الفريسكا: وزير التعليم العالي قال لي "زرني وهات لي فريسكا معاك"

قال إبراهيم عبدالناصر راضي رجب، المعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا"، إنه تلقى اتصالات من عدة بلدان عربية شجعته على استكمال الدراسة، حيث أكد المتصلون له أن كلية الطب ستكون مرحلة جديدة في حياته.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "ما حدث كرم من عند الله، وقد يكون اختبارًا لي فيما بعد، وأنني قد أساعد الناس".

وتابع أن عددًا كبيرًا من الطلاب حصلوا على مجموع أعلى منه، وقد يتعبون في حياتهم ويبذلون مجهودًا أكبر من الذي بذله، معربًا عن أمنيته في أن يرى المجتمع هذه النماذج المشرفة.

وأشار إلى أنه كان متعجبًا من حديث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي معه في الهاتف: "لم أكن أتوقع كل ما حدث، ماكانش فيديو ده!، وكان الوزير بسيطًا، وعرض عليّ الدراسة في أي جامعة خاصة بمصر، وعرض عليّ الدراسة في طب الجلالة، لكنني اخترت الدراسة في جامعة الإسكندرية".

وواصل: "قال لي أول ما تيجي القاهرة زرني ولازم تجيب معاك الفريسكا، قلت له هجيب لك الفاترينة والصندوق كله".