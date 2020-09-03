أحمد فلوكس ينفي أنباء زواجه: أنا متجوز شغلي ومستقبلي

نفى الفنان أحمد فلوكس ما تردد أخيراً بشأن زواجه، حسبما أعلن عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

وعلق فلوكس على ما أثير في منشور قائلاً: "إن شاء الله لما أتجوز أكيد هعلن لأن الجواز إشهار، حاليا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".

وأعلن فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام"، تسليم أول 10 حلقات من مسلسل "سفينة نوح".

وكتب عبر حسابه قائلا: "الحمد الله.. تم تسليم أول 10 حلقات من مسلسل سفينه نوح.. تأليف السيناريست حسام موسى.. بطولة منذر رياحنة وأحمد فلوكس، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.. دعواتكم.. 2021".

وانتشرت مؤخرًا شائعات حول ارتباط الفنان أحمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة، والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت "فلوكس"، الذي لم ينف أو يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة على الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر "إنستجرام".