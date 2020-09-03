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إبراهيم عبد الناصر: أبيع الفريسكا منذ أن كنت في الصف الرابع الابتدائي

كتب:

شريف سليمان
10:34 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
بائع الفريسكا

بائع الفريسكا

استضاف الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، الطالب إبراهيم عبدالناصر المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، الذي تحول بين عشية وضحاها لحديث شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في أول حوار تلفزيوني له.

وقال الطالب إبراهيم، خلال حواره بالبرنامج: "بشتغل ببيع الفريسكا منذ دراستي وأنا في رابعة ابتدائي وعمرى 10 سنوات".

وحكي "طبيب الفريسكا " كواليس وصوله للتريند، قائلًا: "فوجئت بالحوار والتسجيل بالفيديو، والحمدالله"، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة اتصالات أبرزها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ومعربًا عن تمنيه مساعدة الناس بعدما التحق بكلية الطب في جامعة الإسكندرية.

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