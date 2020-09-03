إخلاء وتشميع بلوكات ملك الدولة في حملة بمرسى علم

استقبل اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، لجنة من قسم شرطة مرسى علم، مساء اليوم، لإتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء مواطنين على "بلوكات" أثناء فترة الإنفلات الأمني بعد أحداث 2011 ولم يتم اخلائها من جانب المواطنين.

وقال عدلي إن الإجراء جاء في إطاراستكمال الجهود لاسترداد أملاك الدولة والتصدي للمخالفين وعدم التهاون معهم حفاظا على هيبة الدولة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفات وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وفي ذات السياق شن مجلس مدينة مرسى علم، حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة أسفرت عن إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة بالمدينة بمساحة 250 مترً، وأضاف أنه تم تنفيذ الإزالة على حتى مستوى سطح الأرض.