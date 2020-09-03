3 رحلات أسبوعية لـ"إيزى جيت" البريطانية لمطار الغردقة

أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي، اليوم، أن شركة "إيزى جيت، البريطانية ستقوم بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا للغردقة بواقع رحلتين من مطار "جاتويك" ورحلة من مطار مانشستر.

وأضاف أن مطار الغردقة سيستقبل اليوم، الخميس، رحلة من مطار "جاتويك"، ويوم السبت المقبل تسير رحلة إلى الغردقة من مطار مانشستر.

وكان مطار الغردقة الدولى استقبل مساء الأربعاء أولى رحلات شركة "أيزي جيت" قادمة من مطار جاتويك البريطاني وعلى متنها 131 راكبا، وغادرت وعلى متنها 83 راكبا.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى فى تصريح صحفى ان الدولة المصرية تسعى دائما نحو تنشيط الحركة السياحية الوافدة الى جمهورية مصر العربية وفتح أسواق جديدة وجذب شرائح مختلفة من السياح على مستوى العالم .مشيراً ان وزارة الطيران تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لشركات الطيران وقطاع السياحه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى دعم قطاع الطيران واستعادة الحركة الجوية بشكل منتظم ومتزايد وخاصة الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم