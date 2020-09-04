الانتخابات تقترب: 532 مقرا في القليوبية و"مسابقة لأبناء الصعيد" آخر تقاليع الدعاية

بدأت المحافظات داخل مصر والسفارات المصرية بالخارج استعداداتها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ التى يشارك بها 54 مرشحاً على 26 مقعداً فى 14 محافظة، وتجرى يومى 6 و7 سبتمبر خارج مصر، و8 و9 سبتمبر فى الداخل، وأنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط استعداداتها الخاصة لإجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، واجتمع محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بمقر ديوان المحافظة، مع رؤساء المراكز والأحياء لبحث الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ لعام 2020، التى تقرر عقدها خلال يومى 8 و9 من الشهر الجارى موجهاً برفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة، سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

التشديد على الإجراءات الاحترازية قبل الجولة الثانية

ووجه المحافظ بتجهيز المقار الانتخابية وفقاً لكشوف المقار الانتخابية وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابى وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم فى كل لجنة وتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والسادة القضاة وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية وتجهيز مقر اللجنة العامة بالتنسيق مع كافة الجهات وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافى كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقرات.

كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم

وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة، سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز وعقد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديريات الصحة ووضع جميع المستشفيات فى حالة الاستعداد خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ وكذلك مرافق (الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الغاز) فضلاً عن رفع درجة استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة، مصدراً توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية، وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين، من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات) مع الاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات.

اجتماعات مكثفة للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية لبحث التجهيزات

وتجرى محافظة القليوبية حالياً استعدادات مكثفة لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مقعد وحيد من ضمن 6 مقاعد، حسم مرشحو مستقبل وطن 5 منها فى الجولة الأولى وحرصت المحافظة على توفير كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم إلى جانب مظلات لحمايتهم من الشمس، مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقراً انتخابياً بالقليوبية، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وأنهت المحافظة نسبة كبيرة من استعدادات اللجان لاستقبال الناخبين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين، والتزام الجميع بارتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم. وأكدت المحافظة، أن من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان، إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين، والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

وبدأت الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة المنوفية استعدادها لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث بدأت الوحدات المحلية فى تعقيم لجان الاقتراع والاستراحات قبل تسليمها.

ونظم حمدى شلبى عاشور، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، مؤتمراً جماهيرياً بمدينة الزرقا بدمياط، واستخدم «شلبى» مكبرات الصوت للحديث عن برنامجه الانتخابى ونشر المرشح مقطع فيديو على «السوشيال ميديا» وهو يرقص على أحد الخيول خلال إحدى جولاته انتخابية، والتقى أحمد عبدالشافى البلشى، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بكبار عائلات السنانية للحديث عن برنامجه الانتخابى.

وفى تقليعة من تقاليع الدعاية الجديدة خاصة بمحافظات الصعيد، قام صاحب أحد المحال التجارية بمركز «قفط»، جنوب قنا، فى إطار دعمه لأحد المرشحين، الذى يخوض جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ، بعمل بانر على صفحته على فيس بوك أطلق من خلاله مسابقة «دنقل» على اسم المرشح المستقل، عبدالفتاح دنقل، ابن مركز قفط. ورصد مُعد المسابقة جائزة تليفون محمول، شرط أن يقوم مَن يرغب بالجائزة بعمل أكبر «شير» للمنشور.