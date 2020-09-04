المصريون في الخارج يستعدون للتصويت في جولة إعادة "الشيوخ"

يستعد المصريون فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى 140 سفارة ومقراً دبلوماسياً بـ124 دولة حول العالم، لاختيار مرشحى الجولة الثانية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتى ستجرى للمصريين فى الخارج فى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر بالخارج و8 و9 بالداخل.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد أيضاً، ولمن سبق أن سجَّل نفسه فقط خلال الفترة التى أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمى إليها، لكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأى الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وقال عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج: «إن تصويت الجاليات المصرية فى الخارج عن طريق البريد فكرة ممتازة، ووفر على الدولة المصرية كثيراً، وهذا ما رأيناه بالفعل فى الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ».

وأضاف «حنفى» لـ«الوطن»: «المصريون فى الخارج استفادوا من خطوات التسجيل والتصويت التى تم شرحها من خلال مقطع فيديو إرشادى على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وموقعها الإلكترونى، كما أن التصويت بالبريد وفَّر على الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية والمقيمين فى مناطق بعيدة داخل المملكة الذهاب إلى جدة أو الرياض، ما أدى إلى سهولة التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ».

وقالت الدكتورة جيهان جادو، عضو بالمجلس المحلى لمدينة فرساى بفرنسا، إن دور المرأة المصرية سيكون كبيراً ومهماً فى مجلس الشيوخ القادم، لأن لها مواقف قوية ومؤثرة خلال السنوات الأخيرة، واكتسبت خبرات تؤهلها لمثل هذه المناصب سواء كانت قيادية أو تشريعية، وهذا ما ظهر فى النائبات اللاتى فُزن فى الجولة الأولى للانتخابات.

وأضافت «جادو»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «المرأة المصرية فى مجلس الشيوخ سيكون لديها تمثيل جيد، لا سيما أن المجلس سيضم أهل الخبرة فى جميع المجالات، ومن المفترض أن يكون من ضمن أدواره الأداء الرقابى على مجلس النواب، وهذا من حق المرأة فى مصر التى تتوافر بها الكفاءات الكافية لخوض هذه التجربة، وعلى المجتمع دعمها بشكل واسع بعد العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أنها ستشارك فى التصويت بجولة الإعادة وأن المواطنين المصريين المقيمين فى فرنسا سيقومون بالتصويت أيضاً كما فعلوا فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال محمد علوان، أمين عام مساعد أمانة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالحزب العربى فى السعودية، إن المصريين فى الخارج طالبوا منذ سنوات عديدة بالتصويت بالبريد السريع، وتطبيقه فى انتخابات مجلس الشيوخ يدل على استجابة الدولة لمطالب أبنائها، وهذا ما نجح فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأضاف «علوان»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس الشيوخ سواء على القائمة الوطنية «من أجل مصر» أو على المقاعد الفردية، تؤكد التطبيق الصحيح والسليم لرؤية مصر 2030 التى تتضمن أهدافها دعم الشباب فى المناصب القيادية وتأهيلهم، واتضح هذا من نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ سواء من الفائزين فى القائمة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو الشباب الحزبى».

وأوضح أن جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ تعتبر تحدياً قوياً بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج، وعلى الجاليات المصرية فى الخارج مساندة جميع الشباب الوطنى الذى يبنى مصر، فنحن نمثل المستقبل، وكل شاب مصرى مقيم بالخارج يشعر بالفخر حينما يرى شاباً ناجحاً فى السياسة أو فى أى مجال آخر. وأوضح أنه نظراً لطبيعة عمله كمستشار قانونى، فيؤكد أن مجلس الشيوخ كان بحاجة بالفعل لتمثيل الشباب المصرى فى مقاعده، حيث إن الشباب من أكثر فئات المجتمع الذين على دراية بملفات عديدة، وعامل السن أصبح ليس شرطاً لاكتساب الخبرة.