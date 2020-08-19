فقيه دستوري: إعادة انتخابات الشيوخ بموعدها وليس لها علاقة بالتعيين

قال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، تجرى في موعدها على المقاعد الفردية، والتعيينات ليس لها علاقة بتلك الإعادة.

واستكمل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أنه قبل انعقاد أول اجتماع لمجلس الشيوخ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيتم الإعلان عن التعيينات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الحالي يملك مباشرة اختصاصته ومشروعات قوانينه.

وتابع أن نتيجة المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ متواضعة، وهذا الإقبال المتواضع الذي يصل إلى العزوف المحدود، لكن هذه النتيجة تمثل الحقيقة وإرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الإقبال المتواضع يرجع إلى عدم إعلان المرشحين عن أنفسهم بشكلٍ كافِ.