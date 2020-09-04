القدر يعيد 2 لسباق الانتخابات بعد وفاة مرشحين لـ"الإعادة"

ينطبق القول المأثور «مصائب قوم عند قوم فوائد» على جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظتى أسيوط وبنى سويف، حيث توفى مرشحان فى المحافظتين وتم تصعيد بديل لكل منهما، ليعودا إلى سباق الانتخابات ويتجدد أملهما بالوصول إلى المجلس.

الدكتور شعبان عبدالعليم، مرشح حزب النور بدائرة بنى سويف، توفِّى بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، ما أدى إلى تصعيد أحمد سرور سليمان، صاحب الترتيب الخامس فى عدد الأصوات بالجولة الأولى، حيث ساقه القدر للعودة إلى السباق فى جولة الإعادة منافساً لمرشح حزب مستقبل وطن، مُصعداً بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، عقب وفاة مرشح حزب النور صاحب الترتيب الرابع فى عدد الأصوات، بعد فوز مرشحين عن حزب مستقبل وطن بمقعدين من المقاعد الثلاثة المخصصة للمحافظة، وقال المرشح أحمد سرور، لـ«الوطن»: «علمت بفوز مرشحين لحزب مستقبل وطن من إجمالى 3 مقاعد مخصصة للمحافظة، ودخول مرشح حزبى النور ومستقبل وطن جولة الإعادة، وخروجى من الانتخابات، فرضيت بقضاء الله وقدره، وتوجهت برسالة شكر وتقدير عبر صفحتى الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لجميع من ساندنى ووقف معى ولو بكلمة، وكذلك لمن لم يصوِّت لى لكنه شارك فى الانتخابات، وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيدى لدخولى جولة الإعادة عقب وفاة مرشح حزب النور، ليمنحنى الله فرصة أخرى للانتخابات، واستكمال سعينا جميعاً كمرشحين».

"إيهاب حلمى" مكان المتوفى "عبدالغنى بركات"

الأمر نفسه تكرر بدائرة محافظة أسيوط، خلال الأيام الماضية وقبل إجراء الإعادة، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 51 لسنة 2020، بتصعيد المرشح «إيهاب حلمى رزق الله عوض»، عن الدائرة (11) ومقرها محافظة أسيوط، بدلاً من المرشح المتوفى «عصام الدين عبدالغنى يس بركات»، لخوض الإعادة، وفقاً لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، ووجه المرشح البديل إيهاب حلمى رزق الله الشكر لكل أهالى محافظة أسيوط وتمنى أن يكون على قدر المسئولية، وقال فى تصريحات لـ«الوطن»، إن القدر أعاده إلى جولة الإعادة، مضيفاً: «أحمد الله على ما رزقنى من نعم وعلى أن أنبتنى فى أرض هذا الوطن الغالى الذى له الكثير والكثير فى قلوبنا جميعاً».

من جانبه، قال ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إن وفاة عصام بركات كان خسارة فادحة على كل المستويات فقد شهد له الجميع بحسن الخلق وطيب السيرة إضافة إلى الدور الخدمى، وأضاف «عمر» أن قضاء الله وقدره هو الذى أعاد مرشحين خرجوا من سباق الإعادة بانتخابات الشيوخ، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية والجولات والمؤتمرات الانتخابية بعد تصعيد المرشح إيهاب حلمى رزق الله بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات تسير بشكل طبيعى.