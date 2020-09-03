والد بائع الفريسكا يبكي على الهواء: ابني كبرني وأنا أسعد إنسان بالدنيا

قال عبدالناصر راضي والد إبراهيم المعروف إعلاميًا ببائع الفريسكا، إن مصور الفيديو الخاص به غير حياته، موضحًا أنه كان يريد الحصول على كورسات لتقوية نفسه في اللغتين الإنجليزية والألمانية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر شاشة المحور: "رفضت وقلت له تعالى معي الإسكندرية لبيع الفريسكا، ووافق، وهناك صوره الدكتور حاتم خاطر".

وتابع: "ذكر سنة وشهرين استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بعدما انتهى من أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي بفترة قليلة للغاية، لدرجة أنه لم يكن يخرج من الغرفة إلا قليلة، لكي يتناول طعامه".

وحول الفيديو وقول ابنه إنه يتمنى تحقيق النجاح لكي يسعد والده، قال باكيًا: "انهرت من البكاء بسبب هذه الكلمة، حسيت إنه بيكبرني، أنا أسعد إنسان في الدنيا حاليًا إني شايفه سعيد".