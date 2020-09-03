هاني شنودة: بعرف النجم من لمعة عينيه.. وهذا ما حدث مع عمرو دياب

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الفنانة فاتن حمامة اشترطت 16 شرطا منه لتلحينه فيلم "لا عزاء للسيدات"، لافتا إلى أنه محتفظ بورقة الشروط حتى اليوم، "أول مرة كنت ألحن فيلم، مكنش ليا علاقة بالسينما".

وأضاف "شنودة" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، أنه يعتقد أن فرقة "الأصدقاء" امتداد لفرقته "المصريين"، وهناك فرق أخرى كانت متواجدة ولكن لم تكن بنفس هذا الوزن.

وروى تفاصيل تلحينه أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" للمطرب أحمد عدوية، قائلا إن هذه الأغنية هي أول أغنية شعبي بها "الدرامز" والجيتار والإلكتريك جيتار، "عدوية كان مشهور وكنت معجب بيه".

وأشار إلى أن سبب إعجابه بهذه الأغنية يرجع للسببين الأولى جملة "ستة إلا تلت"، حيث لا يوجد ما مصطلح "إلا تلت" سوى في مصر فقط، والسبب الأخر جملة "عاوز أنده وأقوله ما بيوصلش الكلام".

وأوضح أن الشاعر حسن أبو عتمان كان يضع ورقة وقلم أمامه عند كتابته أي أغنية، وأي كلمة تتكرر 3 مرات يكتبها، وهذا حدث في أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" واصفا تلك الفكرة بـ"الجبارة".

وكشف تفاصيل اكتشافه المطرب عمرو دياب، قائلا إن عمرو دياب جاء إليه عندما كان في بورسعيد بعد انتهاء حفلة له هناك، وطلب منه أن يكون مطرب وغنى بالفعل ولكنه طلب منه ينتقل إلى القاهرة ويتحدث باللهجة البورسعيدية.

ولفت إلى أنه فوجئ بعمرو دياب متواجد في الأتوبيس المتجه إلى القاهرة وساعده على الالتحاق بمعهد الموسيقي العربية، "أنا بعرف النجم من لمعة معينة في عينيه أكون أو لا أكون".