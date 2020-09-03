استكمال إزالة برج مخالف على "نيل الحوامدية"

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على البناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، اللواء أحمد راشد، بالتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط التراخيص وإزاله التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة التي نظمتها المحافظة، اليوم، عن استكمال إزالة برج سكني مخالف على نهر النيل بمدينة الحوامدية، مكون من 14 طابقًا بشارع كورنيش النيل أمام عبارة الحوامدية بالعزبة الشرقية، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.