رئيس التحرير

محمود مسلم

استكمال إزالة برج مخالف على "نيل الحوامدية"

كتب:

الوطن
11:53 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها على البناء المخالف تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، اللواء أحمد راشد،  بالتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط التراخيص وإزاله التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملة التي نظمتها المحافظة، اليوم، عن استكمال إزالة برج سكني مخالف على نهر النيل بمدينة الحوامدية، مكون من 14 طابقًا بشارع كورنيش النيل أمام عبارة الحوامدية بالعزبة الشرقية، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

اقرأ المزيد:

محافظ الغربية: تعديل أسعار التصالح على مخالفات البناء

المراحل التي يمر بها التصالح على مخالفات البناء بالقانون الجديد

آخر المستجدات في ملف مخالفات البناء بعد توجيهات الرئيس

الغربية تعدل أسعار لائحة التصالح في بعض مخالفات البناء