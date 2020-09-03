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محافظ الغربية: تعديل أسعار التصالح على مخالفات البناء

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
05:05 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 195 تابع (أ)، الصادر أول سبتمبر 2020، قرار محافظة الغربية رقم 861 لسنة 2020 الخاص بتعديل أسعار التصالح في مخالفات البناء .

وجاء ذلك  طبقا لعرض الشوارع والميادين ،وذلك حسب ما إنتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 721 لسنة 2019 بشأن إعادة دراسة قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء.

ودعا المحافظ، الدكتور طارق رحمي، المواطنين إلى التصالح في مخالفات البناء قبل يوم 30/ 9 تجنبًا لقطع المرافق ثم الإزالة الفورية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء .

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