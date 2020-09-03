آخر المستجدات في ملف مخالفات البناء بعد توجيهات الرئيس

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي لأزمة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة وبناء الأدوار المخالفة، أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، مشيرا إلى غياب الرقابة بالمحافظات بالشكل الكافي لمنع مثل تلك التعديات، مطالبا المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات بالاعتذار عن مهامهم حال عدم قدرتهم على التصدي لمثل تلك الأفعال، قائلا «اللى مش قادر مش وقته، واللى يخاف يتكلم على الهواء ويقول يا أفندم أنا مش قادر.. سلام عليكو، وأنا هقدّر رغبته، أرجوكم ماحدش يزعل منى، يا نكون رجال مضبوطين نتصدى لقضايانا يا حاجة تانية، وما دام سكتّوا وقلتوا آه، يبقى ننفذ الكلام، كفاية كده، خلونا نصلّح اللى إحنا فيه ونحافظ على المتاح من أرضنا».

وتابع: «أنا شفت العجب من اللى بيتعمل فى بلدنا وأنا فى الطائرة، كفاية كده يا دكتور مصطفى مدبولى، كفاية يا محافظين، ويا مديرى الأمن، لو سمحتم ماتخربوش بلدكم، والله العظيم ده خراب، ولا يمكن أبداً هسمح بده، أنا اتكلمت عن الموضوع من 3 سنين، دى مش دولة بأى حال، الكلام كان مقبول فى 2011 لظروفها، لكن هنفضل كده لإمتى وهنتجاوز لحد إمتى؟!».

وتهتم برامج الـ"توك شو" بمتابعة الإجراءات التي تتم بالمحافظات في هذا الشأن، وبعد مرور عدة أيام على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي بكل قوة وحزم لمخالفات البناء أجرت العديد من البرامج مداخلات مع بعض المحافظين للوقوف على مستجدات الأوضاع وآخر ما توصلت له المحافظة في التصدي لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأجرت قناة "ten" أمس لقاء مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذي قال إن المحافظة استردت 6 آلاف فدان، و42 ألف متر خلال الفترة الماضية، وأن هناك 77% من المخالفين تقدموا للتصالح مع الدولة بسبب التعديات، وأن هناك عملًا ومجهودًا يبذل لإنهاء ملف التصالح بشكل سريع، مؤكدًا أنه ليس هناك أي فرصة أخرى للتصالح بعد 30 سبتمبر على مخالفات البناء.

فيما صرح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تلقت 32 ألفًا و333 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، بقيمة متحصلات 221 مليون جنيه، مؤكدًا أن هناك إقبالًا شديدًا من المواطنين للتصالح، بعد تخفيض الرسوم بنسبة 30-40% بحسب القرية أو المدينة وموقع المخالفة.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن حصر المخالفات تختلف حسب التعديات على الأراضي الزراعية والتعديات على مخالفات البناء، إذ بلغت عدد التعديات على الأرض الزراعية هذا العام 795 حالة تعدٍ تمت إزالة 480 منها، مؤكدًا أن إحالة المخالفات للنيابة العسكرية أحدثت نوعا من الردع.

وأشار إلى أنه تتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، بمعدل من 7 لـ8 حالات في الأسبوع، وقد تصل لـ30 حالة أو أكثر شهريًا، موضحًا أن نسبة من تقدم للتصالح من المخالفين من 30 إلى 35% وهناك فرصة لزيادة النسبة خلال الفترة المتبقية للتصالح.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن أكثر من 70% من المخالفين تقدموا بطلبات للتصالح، كما تم تخفيض رسوم التصالح بنسبة 20%، نظرًا لمحدودية الرقعة الزراعية وعدم وجود ظهير صحراوي.

وأضاف "مختار" أن الرئيس السيسي وجه إلى إنشاء طريق يربط بين الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ويمر ببحيرة المنزلة ليكون حزامًا آمنًا لها، مؤكدًا إزالة تعديات بُنيت منذ 2008 على أراضي الدولة، وبلغ إجمالي هذه المباني 300 منزل أزيل منها 85 منزلًا في يوم واحد فقط.

وأوضح أن المساحة التي سيتم استردادها من أراضي بحيرة المنزلة 45 فدانًا، وسيتم تسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء تنفيذ حزام آمن حول البحيرة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن عدد من تقدم للتصالح في مخالفات البناء 49 ألف حالة من إجمالي 110 آلاف و500 مخالفة، مؤكدًا أن آخر موعد لتقديم التصالح 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف "القاضي" أنه جرى حصر كل المخالفات في كل المراكز والمدن، وتسليم كشوف لرؤساء المدن والمراكز للمخالفين، مشيرا إلى أن المنيا أول محافظة تشكل وحدة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفات على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، وعند رصدها تزال فورًا، مشيرًا إلى توزيع تابلت لكل رئيس وحدة محلية مرتبط بالأقمار الصناعية لرصد المخالفات، مؤكدًا أن 80% من المخالفات في القرى.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ملف إزالة مخالفات البناء من أملاك الدولة والأراضي الزراعية من الملفات الهامة، لافتا إلى أن الإزالات تجرى بشكل يومي، من خلال تنظيم حملات مكثفة بالتعاون مع مديرية الأمن.

وأضاف غراب إنه جرى تنفيذ 2500 قرار إزالة في الفترة الماضية، ووصلت عدد طلبات التصالح إلى 50 ألف طلب، بنسبة من 35- 40% من حجم مخالفات المباني، موضحا أن عدد المخالفات يصل إلى ربع مليون مبنى جرى إزالة 40 ألف حالة منها.

وأوضح غراب أن المحافظة ستتخذ إجراءات صارمة للغاية بدءا من 1 أكتوبر إزاء المباني المخالفة، مؤكدا أن المحافظة قررت النزول للمواطنين البسطاء الذين لا يعرفون طرق التقدم للتصالح، للحديث معهم وحثهم على سرعة التقدم، وأضاف: "حتى اللي عنده اعتراض على سعر بنقوله قدم وادفع الـ25% وإحنا هننظر في السعر وهنعمل مقاصة في حالة قبول الالتماس".

فيما قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان وجه رؤساء المدن بقبول طلبات تصالح مخالفات البناء طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن تقديم طلبات التصالح يمر بمرحلتين الأولى تقديم الطلب ومرحلة البت في الطلب، إذ إن هناك لجنة مُشكلة بالقانون مسؤولة عن البت في الطلب، تسهيلًا للمواطنين.

وأضاف خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المدن الجديدة بها بعض مخالفات، مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق، مشيرًا إلى أن المخالفات تتمثل في بناء دور مخالف أو بناء "بلكونة" زيادة، مؤكدًا أنه يجرى حصر هذه المخالفات، وهيئة المجتمعات تمنح فرصة حاليًا لتقديم طلبات التصالح.

وأشار إلى أن المخالفات ارتفعت بشكل كبير بعد 2011، موضحا أن هناك عمارات كثيرة مخالفة في منطقتي فيصل والهرم وصلت لـ20 و30 في الشارع الواحد والضيق، وفي عامي 2015 و2016 قطعوا الطرق لإيصال المرافق لهذه العمارات، والدولة تكفلت وأقامت محطات مياه بمليارات الجنيهات لإيصال المياه لهم وبالرغم من ذلك تمادى أصحاب تلك العمارات وبنوا أدوارًا جديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد على أن ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ليس مسؤلية الدولة فقط، وإنما مسئولية الجميع فى الحفاظ على البلد، والوضع الآن ليس فى مصلحتنا ولا مصلحة الأجيال القادمة، مستطرداً: «الملف شائك للغاية، وأعطينا أنفسنا مهلة 6 أشهر، نتحرك بسرعة مع المواطنين علشان ننظّم الأمر، فيه أكتر من 700 ألف مخالفة، ولو قلنا إن كل مخالفة بأسرة، هنتكلم عن ملايين بيتأثروا بالإجراءات القانونية، وأى حد يقول ماتدخلش فى الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم، لأ، أنا هتكلم فى كل حاجة تمس مصر ومستقبلها، وفى كل مصلحة حقيقية للدولة، ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية».

ووجّه الرئيس حديثه للشعب مؤكداً أهمية مواجهة ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية، وأضاف: «أعمل إيه؟ مش عاوزين تساعدونى ليه؟ أنا بتكلم على كل المصريين، ليه مصرّين على مواقفكم؟ انتو بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومرتبة وزى الفل، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه؟، ده تكليف للحكومة وتحدى واختبار لها، وبقول تانى: من لا يستطيع التصدى لمشكلات بلده مش عيب، يسيب مكانه، مستنيين إيه يا مسئولين عشان تتصدوا وتقولوا كفاية كده؟».