رئيس كارجاس: التحويل للغاز يوفر نصف مصاريف البنزين

قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، إن فوائد التحويل من نظام البنزين للغاز يؤدى إلى توفير الأموال للمواطنين ويحافظ على البيئة.

وأضاف "أمين" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحديث حول مدى تأثير الغاز الطبيعي على موتور السيارة هو أمر عار من الصحة، ووقود الغاز هو وقود نظيف، ومع التكنولوجيا الحديثة أصبح مثله كالبنزين الطبيعي ولا يؤثر سلبا على السيارات، موضحا أنه لا يوجد أي خطر على السيارات الملاكي جراء وجود حادثة، حيث تكون الأسطوانة أئمن شئ من مكونات السيارة

وأكد أن الفترة الحالية زادت أعداد المواطنين الذين يسعون لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين: "فيه 320 ألف عربية محولة للغاز في مصر، وخلال عام 2020 عدد العربات المحولة 25 ألف سيارة"، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل السيارات للغاز ستدر دخلا جيدا على المواطن، وتساعده على تجديد سيارته، حيث أن فارق السعر بين الغاز والبنزين للنصف، وكل العربات من الممكن تحويلها للعمل بالغاز: "ممكن كل العربيات تتحول للغاز، حتى التوكتوك ممكن يتحول".