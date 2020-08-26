بدء توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أجا بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة أجا بالنزول على الطبيعة لمتابعه تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بالمدينة وقرى المركز، في إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع مراكز وقرى الجمهورية، وفقاً للخطط التي يتم تنفيذها في هذا الشأن.

وأكد المحافظ أن الدولة، ومن خلال المحافظة بكامل أجهزتها، لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات، وتحقيق كافة مطالبهم واحتياجاتهم تحقيقاً لرضاهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبها، أعلنت رحاب المزين، رئيس مركز ومدينه أجا، اليوم، عن بدء العمل في تنفيذ اعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي لقرى المركز، حيث تم الانتهاء من عدد من القرى شملت "نوسا البحر"، و"نوسا الغيط"، و"سنبخت".

وأضافت "المزين" أنها قامت بمتابعة أعمال الحفر الجارية في منطقه "اللاوندي"، بالتعاون والتنسيق مع شركة الغاز، حيث يتم يومياً تنفيذ أعمال ما يقرب من 200 متر، بعمق 110 سنتيمترات حفر، وذلك لتركيب الشبكات الأرضية بالمدينة.

وأشارت رئيس مدينة أجا إلى أنه بعد الانتهاء من منطقة "اللاوندي"، سيتم البدء بباقي قرى المركز، وفقاً للجدول الزمني للتنفيذ، ووفقاً للمحاضر الانضمامية لتوصيل الشبكات الأرضية، وذلك في قرى "السبخا"، و"القرموط"، و"البهو"، و"البهو فريك"، و"برج النور".

وأكدت أنه سيتم البدء في أعمال الشبكات الأرضية لقرى "ميت العامل"، و"سنجيد"، و"ديرب بقطارس"، و"بقطارس"، و"تلبنت" خلال النصف الأول من عام 2021 فور الانتهاء من إعداد الخرائط الخاصة بالتنفيذ، واستكمال التنفيذ للمشروع بباقي القرى بعد ذلك، بتنفيذ الخطوط الأرضية والشبكات.