متحدث البترول يكشف آلية توصيل الغاز الطبيعي للوادي الجديد للمرة الأولى

قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن توصيل الغاز الطبيعي إلى محافظة الوادي الجديد للمرة الأولى أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أنها من أكبر محافظات الجمهورية على مستوى المساحة، لكن الكثافة السكانية فيها ليست كبيرة.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أنه من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، يتم من خلاله نقل الغاز في شاحنات مجهزة إلى محطات الضغط بالوادي الجديد، ثم يضخ في مواسير الشبكة الداخلية بالمحافظة.

وتابع أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لاستغلال موارد الغاز الطبيعي التي أتاحها الله لمصر، من أجل خدمة المواطن.