جميع التخصصات.. أماكن ومواعيد القوافل الطبية بالمحافظات حتى 15 سبتمبر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 62 قافلة طبية مجانية تستمر حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي التخصصات المتواجدة بالقوافل الطبية، أماكن ومواعيد تواجدها بكل محافظة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التخصصات الطبية للقوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة

أوضحت الوزارة أن القوافل التابعة لمبادرة حياة كريمة تضم كافة التخصصات الطبية مثل:

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ الأطفال.

ـ الأنف والأذن.

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان.

ـ القلب.

ـ الجلدية.

ـ بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

ـ بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية.

ونوهت الوزارة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لها.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 3 و4 سبتمبر

ـ تنطلق اليوم قافلة طبية تستمر يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

ـ كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة.

ـ واديى تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 5 و6 سبتمبر

ـ سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 5 و6 الشهر الجاري في مناطق الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج.

ـ التنمية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

ـ القاسمية مركز اطسا محافظة الفيوم.

ـ أبوبدوى مركز بيلا محافظة كفرالشيخ.

ـ طمافيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف.

ـ كفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 6 و7 سبتمبر

ـ قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي مركز طبي المحروسة مركز السلام ثانِ محافظة القاهرة.

ـ الطوناب مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وذلك يومي 6 و7 من الشهر ذاته.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 7و8 سبتمبر

ـ سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي7 و8 سبتمبر الجاري في مناطق هور مركز ملوى محافظة المنيا.

ـ القيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

ـ رزق درويش مركز النوبارية محافظة البحيرة.

ـ تنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد.

ـ كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق المساعيد مركز العريش محافظة شمال سيناء.

ـ واديي الرملة والبدع مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

ـ القداديح مركز أبنوب بأسيوط، وذلك في يومي 8 و9 من شهر سبتمبر.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 9 و10 سبتمبر

ـ تنطلق 13 قافلة طبية يومي 9 و10 سبتمبر في مناطق الاسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة.

ـ كوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج.

ـ البرج القديم مركز برج العرب محافظة الاسكندرية.

ـ العطيات مركز دشنا محافظة قنا.

ـ وحدة عرب العمارين مركز حى عتاقة محافظة السويس.

ـ على حمودة مركز ناصر محافظة بنى سويف.

ـ ساقية المنقدى مركز اشمون محافظة المنوفية.

ـ شرباص مركز فارسكور محافظة دمياط.

ـ منشاة نصار مركز دمنهور محافظة البحيرة.

ـ قورتة تانى مركز نصر النوبه محافظة اسوان.

ـ اولاد عبد الله مركز بلاط محافظة الوادى الجديد.

ـ طوسون محافظة الاسماعيلية.

ـ بنجر 25 مركز الحمام محافظة مطروح.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 10 و11 سبتمبر

ـ تنطلق قافلة طبية يومي 10 و11 سبتمبر بمنطقة تانبس مركز صان الحجر محافظة الشرقية.

ـ تنطلق 4 قوافل طبية بمناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة.

ـ الشيخ مفتاح مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

ـ موسي العربي مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

ـ سرابيط الخادم ووادى النصب مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 12 و13 سبتمبر

ـ سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 12 و13 من شهر سبتمبر الحالي في مناطق حاجر المريس مركز الطود محافظة الأقصر.

ـ العبادلة مركز طوخ محافظة القليوبية.

ـ عرب مهدي مركز أخميم محافظة سوهاج.

ـ عزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية.

ـ الفتوح مركز فوة محافظة كفرالشيخ.

ـ السعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 13 و14 سبتمبر

ـ سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 13 و14 سبتمبر بمناطق مركز شباب ثالث مركز السلام أول محافظة القاهرة.

ـ حاجر أبوخليفة مركز إدفوغرب محافظة أسوان.

ـ الموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

المحافظات التي تتواجد بها القوافل الطبية يومي 14 و15 سبتمبر

ـ تنطلق 3 قوافل طبية في مناطق جبل الطير مركز سمالوط محافظة المنيا.

ـ الأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

ـ النجلية البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح.