الشباب والرياضة تختتم دورات الصحة الإنجابية أون لاين

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للتدريب) فعاليات دورة أساسيات التفصيل، والتىي تم تنفيذها بمركز شباب العبور بمحافظة القليوبية على مدار 4 أيام، وبمشاركة 20 فتاة، وذلك في إطار برامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

يوم رياضي وحقائب الحماية للوافدات السوريات بمركز شباب الشيخ زايد

وفى سياق التعاون، بين الوزارة والصندوق، تم تنفيذ يوم رياضي وتوزيع حقائب الحماية علي الوافدات السوريات والمواطنات المصريات في مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، فى إطار أنشطة دمج الوافدات السوريات في المجتمع المصري.

وفى مجال برامج الصحة الإنجابية، تم تنظيم أولى الدورات التفاعلية "أون لاين" والتى تستمر فعالياتها حتى 4 سبتمبر الجارى، وتتناول موضوعات صحة المراهقين، تنظيم الاسرة، العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج الاطفال.يشارك بالدورات الشباب من الجنسين فى الفترة العمرية من 18 حتى 35 عام، وكذا المستفيدين من أندية السكان بكل من محافظات (اسيوط ، سوهاج، البحر الاحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد والقليوبية)، والتى تستهدف رفع وعى الشباب والفتيات بقضايا السكان والصحة الإنجابية، وتفعيل دورهم فى تحقيق إستراتيجية الدولة للسكان.