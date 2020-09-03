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فيصل جودة يتسلم مهام عمله وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
07:21 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

تسلم الدكتور فيصل جودة، مهام عمله، وكيلًا لوزارة الصحة بالمنوفية، مؤكدًا تطلعه للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد "فيصل" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن صحة المواطن على رأس أولوياته خلال الفترة المقبرة، مشيرًا إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية في المستفيات. 

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