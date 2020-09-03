"الصحة" تطرح 4 إرشادات للوقاية من كورونا خلال زيارة المواقع الأثرية

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" إجراءات الوقاية من "كوفيد-19" أثناء زيارة المواقع الأثرية، وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إرشادات الوقاية من فيروس كورونا عند زيارة المواقع الأثرية

ـ الحرص على تطهير المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا، قبل فتحها للزيارة.

ـ قياس درجة حرارة العاملين يوميًا، والزائرين قبل الزيارة.

ـ الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص عند زيارة المتاحف.

ـ التزام المرشد السياحي والزائرين بارتداء الكمامة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الأربعاء، خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020، هو 99280 حالة من ضمنها 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.