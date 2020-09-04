رئيس شركة "كارجاس": تكاليف تحويل السيارات للغاز من 5.5 لـ7.5 آلاف جنيه

قال المهندس ناصر أمين، رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس"، إنه من غير الصحيح أن كفاءة موتور السيارات تقل مع تحويلها للعمل بالغاز، والمصنعين في الدول الأوروبية لجأوا إلى تصنيع سيارات للعمل بنظامي الغاز والكهرباء، في حين جرى تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز.

وأضاف "أمين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك توجيهات وخطة لزيادة محطات الغاز على مستوى الجمهورية، حتى في المناطق التي لا يوجد فيها مواسير بالبنية التحتية لنقل الغاز وتزويد السيارات، موضحًا أن صيانة الغاز تتبع الشركة، وأسطوانة السيارات لها عمر افتراضي، ويجري اختبارها كل 3 سنوات، ويتراوح عمرها الافتراضي من 15 لـ20 عاماً.

وأكد أن متر الغاز يكافئ لتر بنزين في الاستهلاك الخاص بكل السيارات، وأحجام الأسطوانات تتراوح من 10 لـ22 مترًا، وهناك بعض الأشخاص الذين يقوموا بتركيب أسطوانتين أو أكثر بالسيارات: "أنا محول سيارتي للغاز من 2001، وبغير عربيتي كل 4 سنوات، ومش بيكون فيه فرق سعر"، مشيرا إلى أن سعر التحويل لغاز لنظام الكربراتير 5.5 آلاف جنيه، وللسيارات الأخرى 7.5 آلاف جنيه، وتختلف رسوم تحويل السيارات من سيارة لأخرى بحسب نظام الـ"سي سي".