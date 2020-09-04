مندوبة أممية: ليبيا تُعاني من التفكك.. والشعب يعيش في بؤس

قالت ستيفاني ويليامز، المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، إن الشعب الليبي وخاصة في غرب البلاد، يعيشون في بؤس كبير إثر الحشد للمرتزقة والسلاح، وهناك تحرك سريع لجمع كل الأطراف على طاولة لحل الأزمة، موضحة أن ليبيا تعاني حاليًا من التفكك، وهناك انقسامات داخلية كبرى تؤثر في الشأن الداخلي، كما أن استمرار وصول الأسلحة خرق واضح لقرار مجلس الأمن.

وأضافت "ويليامز"، خلال حوار على شاشة "extra news"، أنه تم الاتفاق في مؤتمر برلين على عقد مؤتمر تصالح وطني لجميع الأطراف في ليبيا ولا تجاهل لأحد، كما حدث خرق للمؤتمر بإرسال سفن محملة بالأسلحة فور الانتهاء من المؤتمر، وذلك من جانب الميليشيات.

وأشارت المندوبة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة، إلى أن ليبيا غارقة في السلاح، وهناك أحداث قتالية كبرى على أرضها، مؤكدة أن الشئ غير الجيد هو استمرار حشد مزيد من المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.