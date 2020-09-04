الإبراشي عن استخدام القرود في درس: بعض المدرسين حولوا التعليم إلى سيرك

انتقد الإعلامى وائل الإبراشى، طريقة اعتماد بعض المدرسين، طرقا غير مقبولة من أجل جذب أكبر عدد من الطلاب فى الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن التنافس على اجتذاب الطلاب للدروس الخصوصية يهدد النشء ومستقبلهم.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "شاهدنا من استعان براقصة فى شرحه وآخر اعتمد أغانى المهرجانات ومنهم من جذب القطط والكلاب والقرود".

وتابع، أن المدرسة والمدرس مجتمع متكامل يشكل وعى الأجيال والنشء، وترسخ بهم قيم الوطنية والمجتمع المترابط، وليست الطرق "السيركية"، التى نشاهدها الآن.

وشدد "الإبراشى"، على أن طريقة محمد رضوان، مدرس علم نفس الذى يستخدم القرود والكلاب فى شرح مادته، جعلت التعليم تحول إلى سيرك، وتابع: "التعليم تحول إلى سيرك وفى النهاية وكل ذلك على جثة التعليم واستنزاف جيوب الأهالى".