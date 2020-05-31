"المعلمين" بجنوب سيناء: توزيع 10 آلاف كمامة على المدرسين

أكد عصام رجب نقيب المعلمين بجنوب سيناء، أن النقابة ستقوم بشراء 10 آلاف كمامة كدفعة أولى وتوزيعها على المعلمين في المدارس، وذلك في إطار سعي نقابة المعلمين بجنوب سيناء الدائم لخدمة المعلمين وتقديم الدعم لهم.

وأضاف أن نقابة المعلمين اتخذت قرارات هامة، لصالح المعلمين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" حيث وافق المجلس بالإجماع على مقترح صرف مبلغ 1500 جنيه لكل معلم عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا، و5000 جنيه لحالات الوفاة بسبب الفيروس، هذا بخلاف الإعانة العاجلة من النقابة العامة.

وأوضح نقيب المعلمين، أنه في حاله صرف المصاب مبلغ 1500 جنيه ثم وافته المنية تستكمل أسرته صرف باقي مبلغ ال5000 جنيه.