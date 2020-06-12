خطوات اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم المحلي عن فتح باب اعتذار المدرسين عن المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، وخصصت الوزارة مقرات على مستوى الجمهورية لقبول اعتذارات المعلمين، ويتم البدء في استقبال طلبات الاعتذار الأسبوع المقبل.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، الحالات التي يقبل فيها اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وخطوات إرسال طلب إلكترونيا، عبر موقع معلومات وزارة التربية والتعليم.

حالات قبول اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

نسبة عجز 5%.

وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

خطوات اعتذار المدرسين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة

يمكن للمدرسين الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، من خلال الضغط هنــــــــــــــــا، عبر موقع معلومات وزارة التربية والتعليم بوابة المعلم.

يجب إدخال كود المعلم

الرقم القومي

وكلمة السر

ثم سيكون عليه وضع سبب عدم المشاركة، وفقًا للمحددات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وإرفاق المستندات اللازمة.