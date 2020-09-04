"الصحة" تعلن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ75%

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بفيروس كورونا، فبحسب بيانات وزارة الصحة وصل معدل الشفاء إلى 75%.

وشهد الأسبوع الماضي، ارتفاع طفيف في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تحسبًا لأي سيناريو.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه حرصًا على عدم انتشار العدوى، ينبغي عدم المصافحة باليد في أثناء اللقاء، خصوصًا في الأماكن المغلقة، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

وحث مجاهد، في تصريحات صحفية له الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.