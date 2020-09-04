دماغ بوتين: الغرب ساهم في إراقة الدماء بدعم الفوضى خلال الربيع العربي

علق المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، على ثورات الربيع العربي، فذكر أن طبيعتها كانت مختلفة على حسب الدولة، وكل دولة كان لها حسابها الخاص، فكل دولة كانت تتجه بحسب احتياجها، مؤكدًا أن ثورات الربيع العربي كانت متنوعة، والغرب لعب الدور الرئيسي في إشعالها.

وأضاف "دوجين"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن ثورات الربيع العربي بدأت من الدول الموالية للغرب، "ففي مصر الرئيس الأسبق مبارك كان حاكمًا مواليًا للغرب"، كما أن ثورات الربيع العربي كانت محاولة من الغرب لتحويل الشرق الأوسط لفوضى، وكان نتيجتها التشدد والتطرف والإرهاب.

وأشار المفكر الروسي الملقب بـ "دماغ بوتين"، إلى أن الغرب ساهم في إراقة الدماء بدعم الفوضى خلال الربيع العربي، حيث أن مئات الآلاف من الأشخاص كانوا ضحايا ما يسمى بالربيع الديموقراطي، والغرب كان يدفع الشعوب إلى الثورات الملونة دفعًا، مؤكدا أن لا شئ يمكن أن يوحد العالم العربي، وأن مصر لديها تاريخ متفرد عن بقية الشعوب العربية.

وتابع: "وحدة العالم العربي بحاجة إلى فكر جديد، الهوية الإسلامية لا تتوافق مع القيم الليبرالية"، مشددًا على أن العالم العربي بحاجة إلى مشروع توحيدي بعيدًا عن الليبرالية، التي ليس لها أي فرصة للنجاح بالمجتمع العربي، ويجب على العرب تأسيس نظرية سياسية خاصة بهم.