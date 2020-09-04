محمد الشرنوبي يعلن بداية تصوير مسلسل "لؤلؤ"

أعلن المطرب محمد الشرنوبي، عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك"، انطلاق تصوير مسلسل "لؤلؤ"، بنشر صور من كواليس المسلسل، وعلق قائلا "بسم الله توكلنا على الله أول أيام تصوير مسلسل لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي. ‏