"قرني" خدر واغتصب 6 سيدات في مصر والعراق وأمريكا.. القصة الكاملة

بلاغ من مواطنة عام 2016، اشتكت فيه امرأة من شخص يعمل في الأمم المتحدة، أنه خدرها واعتدى عليها جنسيا بعدما فقدت وعيها في شقته بالعراق، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الموظف الأممي تناول العشاء في أحد أيام خريف 2016، مع امرأة في مطعم بالعراق، ثم قام بتخديرها في شقته، واعتدى عليها جنسيا.

ونقلت "روسيا اليوم" عن السلطات الأمريكية إن المرأة استعادت وعيها لفترات وجيزة، وتمكنت من رصد اعتدائه عليها، لكنها لم تكن قادرة جسديا على منعه بسبب التخدير.

على إثر ذلك، أبلغت المرأة عن الاعتداء المزعوم للأمم المتحدة، وفتحت المنظمة تحقيقا آنذاك، انتهى باستقالة موظفها المصري كريم قرني عام 2018.

4 سنوات مرت حتى وجهت السلطات الأميركية تهمتين للموظف السابق في الأمم المتحدة، حيث اتهمه المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن بمحاولة إخفاء اعتداءات جنسية متعددة ارتكبها في مصر والعراق والولايات المتحدة.

ونقلت "سكاي نيوز" بيانات موظف الأمم السابق المتهم بالاغتصاب حيث يدعى كريم القرني ويبلغ من العمر (37 عاما) وعمل في مناصب مختلفة في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2018.

وألقي القبض على "قرني"، يوم الأربعاء، في "ويست أورانج بنيوجيرسي الأمريكية، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ومثل أمام قاضي الصلح الفدرالي، حيث نفى التهم الموجه إليه.

ووجه إليه المدعون تهمتين تتعلقان بالإفادة بأقوال كاذبة لعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بشأن إخفاء حوادث تخدير ست نساء ثم الاعتداء عليهن.

وكشف المحققون وقائع مماثلة لشكوى المرأة بحق 5 نساء آخريات بين عامي 2009 و2016، وجهت إليه تهمتين تتعلقان بالإدلاء بشهادات كاذبة لموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين وتصل عقوبة التهمة الواحدة للسجن 5 سنوات بخلاف تهم الاغتصاب.

ووفقا للائحة الاتهامات الأمريكية، التي تم الكشف عنها الأربعاء في محكمة المقاطعة الفدرالية بمانهاتن، اعتدى كريم جنسيا، أو حاول الاعتداء، على 6 نساء على الأقل في العراق ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، بين عامي 2009 و2016.

وعن تفاصيل الجرائم التي ارتكبها نقلت "نيويورك تايمز"، أن "قرني"، كان دائما يقوم بتخدير ضحاياه، لجعلها تفقد وعيها بشكل كامل أو جزئي، وفي بعض الحالات، تستيقظ ضحاياه ويكتشف البعض منهن أنه تم تجريدهن من ملابسهن، ويجبر البعض على ممارسة الجنس معه.