98% تخفيضات على اشتراكات الطلاب في السكة الحديد بالعام الدراسي الجديد

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد والمنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة أكشاك بيع التذاكر المتحركة بالمحطات الرئيسة، وتجهيز مكاتب اشتراكات السكة الحديد للطلاب، وتنفيذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن تخفيضات الهيئة للطلاب تصل إلى نسبة 98%، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات والتي تم تطبيقها الشهر الماضي، وتكون مدة الاشتراك 9 أشهر، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 17 أكتوبر المقبل.

مصدر: من يرغب في قطار مكيف يسدد فرق التذكرة

وأكد المصدر لـ"الوطن" أنه في حال رغب الطالب استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة في شباك التذاكر، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات لتوفير الحماية الأمنية للركاب، كما تقوم الهيئة بتنفيذ كل خطط إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المصدر إنه لا يوجد أي زيادات في أسعار اشتراكات الطلاب، وأن الهيئة بدأت إجراء الصيانات الدورية لجميع القطارات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواح الركاب والطلاب، وحفاظا على حركة سير القطارات، مؤكدا على أن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بعدم خروج أي قطارات من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالتها الفنية، تجنبا لوقوع أي حوادث.

"السكة الحديد": زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات استعدادا للعام الدراسي الجديد

وأوضح المصدر أن الطالب الراغب في عمل اشتراكات للقطارات، عليه سحب استمارة الاشتراك من مكتب المحطة بقيمة 5 جنيهات، ثم يملأ الطالب بيانات الاستمارة وتعتمد من الهيئة التعليمية التابع لها الطالب، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد و2 صور شخصية، ثم استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب، وعقب ذلك يتم تحديد محل الإقامة حسب بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، كما أنّ الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط "المميزة والمطورة"، وتحدد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنّه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، والدفع بقطارات إضافية لاستيعاب جموع الطلاب على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أنّه سيتم تشغيل قطارات جديدة بواقع 3 قطارات شهريا لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

تحديث 430 مزلقانا وتحويلهم للعمل إلكترونيا

وأشار رسلان لـ"الوطن" إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تحديث البنية التحتية للمنظومة، لافتا إلى الانتهاء من التطوير الكامل وأعمال التحكم لنحو 430 مزلقانا وتحويلها للعمل إلكترونيا، موضحا أن جميع مزلقانات السكة الحديد ستعمل إلكترونيا مطلع يناير 2021.