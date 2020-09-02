معلمون عن ملامح العام الدراسي الجديد: مهمة للحفاظ على الطلاب

ملامح عدة وضعت كخطة لبدء العام الدراسي الجديد، في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل جيد ومنظم، وفقًا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 يونيو المقبل ولمدة 33 أسبوعًا.

ملامح الخطة المعلن عنها تشمل قرارات عدة، أهمها اقتراح العمل بالمدارس الحكومية بنظام الفترتين "صباحية ومسائية" مع مراعاة وجود فارق وقت يتم فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة.

إلى جانب تكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطلاب، مع إلزام جميع المتواجدين في المدارس من معلمين وعمال وطلاب بارتداء الكمامة طول فترة تواجدهم داخل المدارس.

ملامح خطة الوزير المقرر إعلانها كاملة بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة، اعتبرها المعلمون خطوة جيدة لضمان عام دراسي كامل للحفاظ على العملية التعليمية والحفاظ على صحة الطلاب، حسب وصفهم.

ثروت موريس، معلم مادة الحاسب الآلي بمدرسة حلمية الزيتون الإعدادية، بدأ حديثه لـ"الوطن" عن ملامح العام الدراسي الجديد بقوله،"قرارات مهمة ولازم كلنا نلتزم بيها عشان نعدي السنة الدراسية على خير".

ثروت: قرارات مهمة ولازم كلنا نلتزم بيها

معلم مادة الحاسب الآلي، يرى أن قرارات الوزارة الرامية إلى الحفاظ على مستقبل الطلاب وعدم تعطيل مسيرتهم التعليمية مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية ولكن الأهم هو الالتزام بتطبيق القرارات وتشديد إدارات المدارس على اتباعها.

وأيدته في الرأي برلنتي عبد الحميد، معلم مادة اللغة العربية للمرحلة الابتدائية بمحافظة شمال سيناء، بتأكيد أهمية التفتيش على التزام المدارس بالخطة لضمان الحفاظ على الطلاب بخاصة في المراحل العمرية الصغيرة.

وتابعت معلمة اللغة العربية، في حديثها لـ"الوطن"، بأن مقترح مراعاة وجود فارق وقت يتم فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة، وتكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مهم لتجنب العدوى بين الطلاب ويحتاج متابعة ومراقبة على المدارس للتأكد من التزامها به.

وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد لإكمال مهمة الشرح في المدارس، أكدت برلنتي أنع من الضروري تحسين وضع الشبكات الإلكترونية في المدارس، وربط الطلاب بمنظومة التعليم الجديدة بشكل قوي وفعال لتحقيق الاستفادة الأمثل.

شريف الكفراوي، مدرس مادة التربية الرياضية، أبدى تأييده التام لملامح خطة العام الدراسي الجديد، لكونها تضمن رفع وعي الطلاب بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع الكفراوي، في حديثه لـ"الوطن"، بان الأهالي عليهم دورًا كبيرا في توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالإجراءات المقررة من المدارس والمُعلمين في الفصول عليهم دور أيضا في توعية الطلاب خصوصًا في الأعمار الصغيرة.