القبض على موظف بالصحة يزور شهادات كورونا ويبيعها بـ 1000 جنيه

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تزوير شهادات فيروس كورونا، المتهم فيها موظف بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، حيث تبين أن المتهم كان يزور الشهادات لراغبي الحصول عليها، تفيد بسلبية نتائجهم مقابل 1000 جنيه للشهادة.

وأقر الموظف أنه كون شبكة من السماسرة لاستقطاب راغبي الحصول على تلك الشهادات، ومن ثم تزويرها وختمها بأختام مقلدة للمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقت معلومات حول نشاط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وتبين أنه موظف إداري بالمعامل المركزية مقيم بالقاهرة.

وكشفت التحريات استغلال طبيعة عمله بالمعامل المركزية التابعة لإحدى الجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس كورونا، وقيامه بالاشتراك مع سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم سبق ضبطهما فى ممارسة نشاطهما الإجرامي.