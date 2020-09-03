وائل الإبراشي: تقرير موديز يعطي لمصر قوة اقتصادية في ظل أزمة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تقرير موديز العالمية بشأن احتياطي النقد الأجنبي فى مصر، وكفايته لتغطية التزاماتها الخارجية لـ3 سنوات، يعطى لمصر قوة اقتصادية رغم أن دول العالم تشكوى من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتبعاته السلبية على اقتصادات الدول.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العالم يتعامل مع الدول وفق التصنيفات المالية الصادرة عن مؤسسات دولية معتمدة، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الجيدة أمر فى غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد "الإبراشى"، أن تقرير موديز يعد نقطة للإنطلاق الاقتصادى المصرى، وستظهر نتائجه أكثر عقب انتهاء جائحة كورونا.

وأكدت وكالة "موديز" العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

وأوضحت وكالة "موديز"، في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.