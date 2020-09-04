النقل: ننفذ خطة طويلة المدى لتحديث منظومة السكة الحديد حتى 2030

كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل، عن أن الوزارة لديها خطط تطوير عديدة لمنظومة السكة الحديد على المدى الطويل تنتهي في 2030، مشيرا إلى أن الخطة تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يسعى إلى أن تصبح السكة الحديد عالمية.

مصدر: تم الانتهاء من دراسات وتصميمات مشروع تنفيذ محطة بشتيل الجديدة لاستقبال أهالي الصعيد

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع خطط المد السككي لم يتم وضع الدراسات والتصميمات الخاصة بها حتى الآن، موضحا أن المشروع الذي تم الانتهاء من دراساته وتصميماته محطة بشتيل الجديدة لاستقبال قطارات الوجه القبلي وأهالي الصعيد، لافتا إلى أن المحطة ستكون جاهزة أمام الركاب أواخر 2025.

ومن جهته، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية لمنظومة السكة الحديد يسير بشكل منضبط، موضحا أن الهيئة لديها هدف يتمثل في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، بأن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن القطارات الجديدة والتي تم تشغيلها الشهر الماضي عملت على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مضيفا أنه سيتم إستلام 30 جرارا أمريكيا جديدا صباح غدا السبت.