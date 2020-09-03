"السكة الحديد" تستلم 30 جرارا أمريكيا جديدا السبت المقبل

أعلن مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، استلام الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة والبالغ عددها 30 جرارا، صباح السبت المقبل، من صفقة الـ110 جرارات؛ ليصل إجمالي ما وصل للسكة الحديد لـ100 جرار، حيث جرى شحن الدفعة بحرًا من أمريكًا متجهة لميناء الإسكندرية، وتسليمها لورش السكك الحديدية بالقاهرة، موضحا أنّ العديد من الجرارات الجديدة دخلت الخدمة، ما أدى لتقليل أعطال القطارات التي كانت تحدث في السابق.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الهيئة تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدا، إضافة لإعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وإجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.

ومن جهته، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن الجرارات الجديدة والعربات الروسية ستعمل على تقليل حوادث القطارات، موضحا أنه سيتم الدفع بـ3 قطارات جديدة شهريا، لتحسين الخدمة للجمهور على الوجهين القبلى والبحرى.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إنّه سجرى تدريب السائقين على كيفية قيادة الجرارات الجديدة قبل دخولها الخدمة، مضيفا أنّ الـ38 قطارا جديدا والذي تم الدفع بهما خلال عيد الأضحى الماضى، يعملون بصورة منتظمة، كما أنّ الهيئة تقدم خدمات ممتازة لجميع مرتادي القطارات.