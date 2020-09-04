تفاصيل برنامج تعليمي ياباني مقدم لمصر قبل إعلان الوزارة خطة العام المقبل

قال الدكتور حسين زناتي خبير التعليم بمؤسسة مصر تستطيع والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة المصرية اليابانية ومؤسسة تانكيو، إنه جرى التعاون بين TanQ Gakusha JAPAN للتعليم الشيق والعلوم المبتكرة باليابان والحكومة المصرية، على تصميم برامج تعليمية مرئيّة وفاعليات أون لاين للطلاب المصريين.

وأضاف زناتي، لـ"الوطن"، أنه جرى العمل علي هذا البرنامج خلال أزمة كورونا لأطفال اليابان والعالم، وذلك من خلال القسم الأكاديمي الدولي لمؤسسة تانكيو TANQ Global، مؤكدا أنه يتم الآن إعداد برامج مؤسسة تانكيو للتعليم الشيق والعلوم المبتكرة، لطلاب المدارس الخاصة الحكومية والتجريبية والدولية والإنترناشنال بمصر والعالم العربي، إلى جانب العمل على إعداد نسخ خاصة للتعليم الأساسي الحكومي لمصر أون لاين، قبل العام الدراسي المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، إنه سيعلن خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل، يوم الثلاثاء القادم. وحصلت "الوطن" على ملامح هذه الخطة سواء الجانب الصحي أو التعليمي، والتي ركزت على تقديم إرشادات صحية للطلاب وأولياء الأمور للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب التوسع في التعليم "أون لاين".

مؤسسة تانكيو للتعليم: نقدم برامج تعليمية شيقة للطلاب المصريين

وأوضح زناتي، أن خطة البرنامج الذي يقدمه إلى مصر تتضمن تقديم بعض الفعاليات التعليمية والإرشادات للمعلمين ولقاءات خاصة مع أولياء الأمور وتصميم بعض الحلقات المرئية عّن العلوم والتاريخ العربي، إضافة إلى تقديم جماليات الحضارة والثقافة المصرية القديمة والحديثة، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعداد لتقديم نسخة عربية من الحلقات التعليمية المرئية الشيقة اليابانية لخبراء التعليم الشيق باليابان بمؤسسة تانكيو، والإشراف على أول برنامج تعليمي شيق بين أطفال العالم وأطفال معسكرات اللاجئين لتبادل العلوم والفنون وتوفير فرصة تعليمية شيقة لأطفال المناطق الفقيرة.

وأشار زناتي إلى أن تطوير البرامج التعليمية وبرامج STEM وSTEAM والتعليم من أجل التنمية المستدامة والتعليم الشيق في العلوم والتكنولوجيا والتاريخ والأحياء باليابان، سيتم من خلال مؤسسة تانكيو للتعليم الشيق والعلوم المبتكرة ومقرها الرئيسي بالعاصمة طوكيو، وهي إحدى أكبر المؤسسات التعليمية المتخصصة في تقديم البرامج التعليمية المرئية في مختلف العلوم والتكنولوجيا لأطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية باليابان والعالم، وجميع محتوياتها من البرامج التعليمية تقدم من خلال نخبة من مشاهير العلوم والتكنولوجيا، من خريجي أكبر الجامعات اليابانية ولهم إصدارات خاصة وبرامج تعليمية متنوعة.

حسين زناتي: يعتمد برنامج تانكيوعلى التشويق والتحدي

وقال زناتي إن برامج مؤسسة تانكيو للتعليم الشيق، تعتمد على مبدأ التشوق والتحدي والإبداع بطرق جذابه وتجارب عملية في العلوم والتكنولوجيا، والتي تقدم الفاعليات الإكاديمية من خلال حلقات على برنامج زووم للاتصالات، مضيفا أنه في بعض الأحيان يصل عدد الحضور إلى 500 طالب في الجلسة الواحدة من جميع أنحاء العالم.