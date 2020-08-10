طارق شوقي: الناس عايزة شهادة زائفة ومش عايزة تتعلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الناس "عايزة شهادة زائفة، ومش عايزة تتعلم، لكنها تبحث عن درجات بحثًا عن الهدايا".

وروى واقعة عن رسالة طويلة وغاضبة وصلته من أحد أولياء الأمور، تطالبه بدرجة ابنتها الحاصلة على 409 من 410 في الثانوية العامة، لافتًا إلى أن الأم كانت غاضبة لأن ابنتها لم تحصل على هدايا أوائل الجمهورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الثقافي حول "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات" الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة وحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وذكر الوزير أن فلسفة تطوير التعليم غبر مفهومة بالنسبة لأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والقوات المسلحة أكثر الهيئات التي تستخدم بنك المعرفة.

وأكد "شوقي"، أن مستقبل التعليم والبحث العلمي يعتمد على بنك المعرفة، ومن المقرر أن يتم التصدير من المشروع للخارج.

وأشار وزير التعليم إلى أنه خلال أزمة كورونا، أوقف رئيس الوزراء المدارس في 19 مارس، وخلال 4 أيام عملنا مكتبة رقمية للمذاكرة تشمل منهج 14 سنة من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني الثانوي، ليتمكن الطالب من المذاكرة.

حضر اللقاء، الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.