وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة عملت على مدار شهرين على خطة التعامل مع العام الدراسي المقبل، لافتًا إلى أن مصر انتهت من العام الدراسي الفائت في ظل عدم استطاعة بعض الدول القيام بهذا الأمر، على خلفية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "عملنا مع المجلس الأعلى للجامعات بشكل علمي ومكثف وممنهج للغاية، وبالتالي كان لا بد من الاستعداد للتعامل مع كورونا من خلال المستشفيات الجامعية، وشددنا على أهمية التعليم الهجين الذي يتيح المزيج بين التعليم عن بعد والتواجد بشكل يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والعالمية بالجامعات مع تقليل الكثافات".

وتابع أنه سيجري العمل بنظام اليوم الكامل وعدم التواجد في كل أيام الأسبوع، والسماح بتدريس بعض المناهج عن بعد أو افتراضيًا، مع وجود آلية واضحة للتدريب في الكليات العملية والتطبيقية.