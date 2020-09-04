تبادل إطلاق نار ينهي قصة "تكية": "الشبح" آخر سلالة خط الصعيد

على مدى سنوات، ظل مصير المدعو "يحيى كامل عبد النعيم"، الشهير بـ"تكية"، محاطاً بهالة من الغموض، لا يوجد رأي قاطع بشأن الرجل الخمسيني، أشهر مسجل خطر في سوهاج، هناك من قال إنه مات، وآخرون قالوا إنهم شاهدوه ليلًا يتجول في الحقول، ورأي ثالث يقول إن الرجل الهارب من 300 سنة سجن قد هرب بعيدًا.

وقبل 24 ساعة، قطعت معلومة من مصدر سري للأمن الشك باليقين، حيث ذكر المصدر أنه شاهد "تكية" يتجول بسلاحه ليلًا على طريق فرعي بجزيرة شندويل في سوهاج، جرى إخطار الأمن العام، والذي أكدت تحرياته صحة المعلومة.

وتبين وجود المتهم يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، الذي يعد آخر سلالة خط الصعيد، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" بقرية القرامطة غرب، أثناء مروره على طريق فرعي بناحية مركز جزيرة شندويل.

القوات تبادل "تكية" إطلاق النار لمدة 30 دقيقة

تم الدفع بمجموعات قتالية، وعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالمنطقة، لكن المتهم استشعر وجود القوات أثناء محاولته الهرب، فقام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع القوات لمبادلته إطلاق النار لمدة 30 دقيقة، حتى جرى إسكات مصدر إطلاق النار.

جرى فحص مكان مصدر إطلاق النار وعثر على المتهم جثة هامدة وبه طلق ناري بالصدر وبجواره بندقية آلية، و3 خزن لذات السلاح و98 طلقة حية من ذات العيار وكمية من الفوارغ لذات السلاح، وبتفيش المتهم عثر معه على كمية كبيرة من المواد المخدرة "حشيش وأفيون".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم مطلوب القبض عليه لتنفيذ 3 أحكام مؤبد بإجمالى 75 سنة، ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكما و4 أحكام جزئية و2 حكم جنائي ومحكوم عليه في 5 قضايا جنائية (سرقات بالإكراه وتجارة سلاح)، ومحكوم عليه غيابيًا في 22 حكمًا قضائيًا ما بين الحبس لمدة سنة وثلاثة أشهر، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5500 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 "سرقة بالإكراه"، وسابق اتهامه في 30 قضية متنوعة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لبدء النيابة التحقيق وإجراء شؤنها في الواقعة، ولاقت واقعة مقتل خط الصعيد يحيى تكية استحسان المواطنين، لما كان يمثله المتهم من خطر عليهم وعلى الأمن العام، وقيام المتهم بارتكاب وقائع قتل وسرقة وإتجار بالمواد المخدرة.