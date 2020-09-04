مقتل "تكية" الهارب من 300 سنة سجن في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

لقي مسجل شقي خطر مصرعه، اليوم، في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في محافظة سوهاج.

ويعد القتيل من أخطر العناصر الإجرامية في المحافظة، وصادر بحقه أحكام بالسجن بلغت جملتها 300 عام، من بينها أحكام بالمؤبد في 3 قضايا، كما يعد من أشهر قطاع الطرق وارتكب العديد من وقائع السرقات بالإكراه.

وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية، مفادها بتواجد الشقي الخطر يحيى كامل عبدالنعيم تكية وشهرته "يحيى تكية"، 52 سنة عاطل، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة"، ويقيم بقرية القرامطة غرب دائرة مركز المراغة على الطريق طريق فرعي بناحية دائرة مركز جزيرة شندوبل.

وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية، وفور وصول القوات بدأ المطلوب في إمطارهم بوابل من النيران، فتعامل معه رجال الأمن إلى أن توقف إطلاق النار من جانبه.

وبفحص المكان عثر على المتهم جثة هامدة وبه طلق ناري بالصدر، وبحوزته بندقية آليه و3 خزائن و98 طلقة من العيار ذاته، كما عثر بين طيات ملابسه على كمية من الحشيش والأفيون.

يذكر أن "تكية" صادر بحقه 3 أحكام مؤبد بإجمالي 75 سنة ومطلوب التنفيذ عليه في 17 حكما و4 أحكام جزئي و2 حكم جنائي، 5 قضايا جنائية (سرقات بالإكراه وتجارة سلاح)، ومحكوم عليه غيابيًا في 22 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 5500 جنايات قسم ثان سوهاج لسنة 2014 "سرقة بالإكراه"، والسابق اتهامه في 30 قضية متنوعة.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.