عن العشق والهوى والحكاية الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار وجود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "آخر كلام" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "عن العشق والهوى" الساعة 8 مساء، وفيلم "عنتر ابن ابن شداد" الساعة 10 مساء، وفيلم "مهمة في فيلم قديم" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الوهم" الساعة 4 مساء، وفيلم "كلام في الحب" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "آخر موضة" الساعة 11 مساء.

قناة MBC 2

عرض فيلم A.I. Artificial Intelligence الساعة 4 مساء، وفيلم Automata الساعة 6 مساء، وفيلم Transformers: The Last Knight الساعة 8 مساء، Independence Day: Resurgence الساعة 11 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء " الساعة 7 مساءً، ومسلسل "بين السرايات" الساعة 8 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ممالك النار" الساعة 3 مساء، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 4 مساء، "وأدرك شهريار الصباح" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء DMC" في تمام الساعة 9 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6:15 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء