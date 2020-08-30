الجمعة.. عمرو أديب يستأنف تقديم "الحكاية"

يستأنف برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على "MBC مصر"، حلقاته بداية من الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً، ويتواصل عرضه كالمعتاد يومياً من الجمعة إلى الإثنين.

وأبدى "أديب"، امتنانه الشديد لردود الفعل الإيجابية التي لاقها البرنامج من جانب المُشاهدين خلال الموسم الماضي، موجهًا شكره لفريق عمل البرنامج وإدارة القناة على توفير كل وسائل الدعم لتحقيق نجاحات قياسية- بحسب بيان للقناة.

وأوضح أنَّه يستعد وفريق العمل لتحقيق المزيد من المُتابعات اليومية وتقديم كل ما يهم المُشاهد المصري والعربي، مؤكّدًا أنَّ هناك الكثير من الحلقات الخاصة والمميزة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المُقبلة، مبينًا أنَّ البرنامج سيُناقش الكثير من الملفات وسيطرق الكثير من الأبواب لتلبية إهتمامات الجمهور وسيقدم فقرات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية تُرضي مُختلف الأذواق.

وعبّر "أديب" عن تقديره الشديد لمُتابعي البرنامج عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي والذين وصلوا إلى 1.3 مليون مُتابع عبر صفحة البرنامج على "فيسبوك"، إضافة للمُتابعين على صفحة "MBC مصر"، والذين تجاوز عددهم حتى الآن 22 مليون مُتابع، ووعد بالمزيد من المُحتوى المميز الذي يُناسب الجميع خلال الفترة المُقبلة.