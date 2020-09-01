"السياحة العالمية": مصر جاهزة للترحيب بالسائحين في أراضيها مرة أخرى

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إشادة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر، وذلك ضمن سلسلة "قالوا"، والتي ينشرها "المركز"، لإبراز أحاديث المؤسسات والشخصيات البارزة عن جهود الدولة المصرية.

وقال أمين عام "المنظمة": "إن ما اتخذته مصر من إجراءات وسياسات مالية واقتصادية يجعلها جاهزة الآن للترحيب بالسائحين مرة أخرى في مواقعها العديدة المثيرة للاهتمام، مع وضع سلامة الأفراد ورفاهيتهم في المقام الأول".

وتابع: "كما تعد مصر واحدة من الدول المستفيدة من دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية لتعافي نشاط السياحة".

وأشاد أمين السياحة العالمية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية حفاظًا على العاملين والزائرين، مؤكدًا أن مصر آمنة، وموجهًا الدعوة لكافة شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بمدنها السياحية المختلفة.