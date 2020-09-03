غرفة السياحة بالأقصر: عودة البالون الطائر بعد تأهيل المطارات

قال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة السياحة بالأقصر، إن قرار عودة البالون الطائر سيأتي بعد استيفاء خطابات المعاينة من هيئة الطيران المدني والإنتهاء من الإصلاحات لمطار البالون بالحي الغربي بالأقصر وإعادة تأهيل الطيارين.

وأكد عثمان وجود طلب متزايد من السياح على البالون الطائر خاصة وأنه ضمن برامج السياحة الثقافية، لافتًا إلى أن عدد الرحلات قبل أزمة كورونا وصل إلى ٤٠ رحلة يوميًا.

وأكد نائب رئيس غرفة السياحة أن هناك طلبًا على المراكب العائمة من السياح الوافدين من ألمانيا وأمريكا اللاتينية وفرنسا وبلجيكا والمنتظر استئنافها أول شهر أكتوبر المقبل.