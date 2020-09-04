اليونان: لا حوار مع أنقرة في ظل استمرار التهديدات

مع توقع انعقاد لقاء مجلس حلف شمال الأطلسي، اليوم، في بروكسل لبحث أزمة التوتر في شرق المتوسط بين تركيا من ناحية واليونان وقبرص من ناحية أخرى، جددت أثينا تأكيدها ألا حوار مع أنقرة في ظل استمرار التهديدات.

وشدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماعه، اليوم، مع مسؤول صيني رفيع على أن بلاده لن تبدأ أي حوار مع تركيا قبل كف الأخيرة عن إطلاق التهديدات، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال ميتسوتاكيس: "لنضع التهديدات جانبا من أجل إمكان بدء اتصالات".

أتى هذا الموقف بعد أن أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أمس الخميس، أن اليونان وتركيا، الشريكتين في الحلف، اتفقتا على إجراء محادثات لتفادي أي اشتباكات عارضة في منطقة شرق المتوسط في إطار جهود لتهدئة النزاع المتفاقم على موارد الطاقة في المنطقة.

وقال ستولتنبرغ في بيان "في أعقاب مباحثاتي مع زعماء يونانيين وأتراك، اتفق البلدان على الدخول في محادثات فنية في (مقر) الحلف للتوصل إلى آليات لتقليص خطر الحوادث في شرق المتوسط".

يذكر أن أعمال التنقيب التركية شرقي البحر المتوسط كانت أثارت حفيظة اليونان ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تصاعد التوتر الأوروبي التركي على خلفية ملف التنقيب، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بليبيا والمهاجرين، وغيرها.

وتخوض أنقرة وأثينا نزاعا مريرا بشأن مطالب بالسيطرة على موارد هيدروكربونية محتملة في المنطقة، بناء على وجهات نظر كل بلد عن مدى جرفه القاري.

كما شهد هذا النزاع الشهر الماضي اصطداما خفيفا بين فرقاطتين تركية ويونانية.